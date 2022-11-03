. Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club
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Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club

Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy ClubКомик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club словами «пора уступать дорогу молодым»

Популярный комик Гарик Харламов прокомментировал уход из Comedy Club на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой [Волей] эти годы "Камеди", но пора уступать дорогу молодым! Бебур (Андрей Бебуришвили — прим. "Ленты.ру"), в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал он.

Ранее сообщалось, что в ближайшем выпуске шоу резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля представит зрителям нового соведущего Андрея Бебуришвили, который заменил в этой роли Харламова.

В октябре также сообщалось, что Бебуришвили станет новым ведущим юмористического шоу «Прожарка» на канале ТНТ4. Он заменил на этом посту прежнего ведущего, комика Илью Соболева.

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По материалам: lenta.ru

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