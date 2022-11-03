. Гарик Харламов рассказал об увольнении из Камеди Клаб
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Гарик Харламов рассказал об увольнении из Камеди Клаб

Гарик Харламов рассказал об увольнении из Камеди Клаб
Артист Гарик Харламов сделал признание. Новость о том, что Гарик Харламов больше не будет вести шоу Comedy Club вместе с Павлом Волей воспринималась как шутка. Но это оказалось правдой. Телеканал ТНТ сам уведомил все, что уже грядущий выпуск Comedy Club зрители увидят обновленным. В компанию к Павлу Воле взяли Андрея Бебуришвили. Многие гадали, временная ли это замена или же постоянный соведущий Гарик Харламов навсегда покинул знаменитый проект? Ответ дал комик. «Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», написал Гарик.
Под публикацией комика собралось несколько сотен комментариев. Большинство говорят, что Гарика нельзя заменить никем, а с Волей у них был потрясающий тандем. «Я буду скучать, не знаю даже, справится ли Бебуришвили с новой ролью», «Да как так-то! Зачем, почему, что тебя не устроило», «Посмотрим на Андрея, все-таки тоже звезда Comedy», — пишут пользователи в Сети. Напомним, Гарик Харламов один из главных резидентов Comedy Club. Еще на заре шоу он взял себе звучный псевдоним «бульдог», который привлекал внимание. Его миниатюры вместе с Тимуром Батрутдиновым пользовались невероятным успехом у публики. Комик нашел себя и в актерстве. Он снялся в нескольких крупных телевизионных сериалах, последний из которых «Гусар», а также отметился ролями в известных комедийных фильмах.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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