. Гарика Харламова выгнали из Comedy Club

По слухам, артиста Гарика Харламова собираются убрать из юмористического шоу. Поклонникам Comedy Club сообщили, что Гарик Харламов не будет ведущим предстоящего выпуска юмористического шоу. Вместо него вместе с Павлом Волей вести программу будет Андрей Бебуришвили. В начале выпуска Воля представит публике нового соведущего. Пока неизвестно, это временная замена или все же Гарик Харламов вернется.Сам Харламов эту ситуацию не комментирует, сообщает «СтарХит». Он может быть занят на киносъемках и, возможно, взял паузу, чтоб не разрываться между проектами. Новый ведущий, напротив, с удовольствием рассказал о переменах. «Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях. Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору. Но в Comedy это немного другое. Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет», – сказал Андрей Бебуришвили.