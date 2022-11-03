Геймдиректором новой саги «Ведьмака» от CD Projekt RED стал Себастьян Калемба
Студия CD Projekt RED сейчас работает над несколькими проектами по франшизе «Ведьмака». Главный из них разрабатывает сама студия CD Projekt RED, и их новый «Ведьмак» должен стать первой частью новой трилогии. Стало известно, кто является геймдиректором новой саги «Ведьмака».
Себастьян Калемба в своих социальных сетях сообщил, что он назначен на должность геймдиректора новой саги «Ведьмака». Вот что он сообщил о своей карьере в соцсетях:
Я стал геймдиректором новой саги «Ведьмака». С момента, когда я присоединился к CD Projekt RED, я верю, что нет ничего невозможного, и я здесь для того, чтобы создавать новые миры и поднимать планку, рассказывая истории, которые вызывают эмоции. Я горжусь тем, что работаю в CDPR со столь талантливой и преданной своему делу командой.
Себастьян Калемба работает в студии CD Projekt RED около 8 лет. Стоит сказать, что ранее он занимал несколько должностей в студии: являлся аниматором персонажей Witcher 3, ведущим аниматором сюжетных дополнений к Witcher 3 и директором по анимации в Cyberpunk 2077.