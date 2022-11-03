. Ghostwire: Tokyo от Bethesda точно выйдет на Xbox Series X | S и в Game Pass

Вадим Карасев





В марте этого года состоялся релиз Ghostwire: Tokyo на приставках Playstation 5 и PC. Проект был выпущен студией Tango Gameworks и издательством Bethesda, а его разработка в качестве консольного временного эксклюзива для Playstation 5 началась еще во времена, когда Bethesda не была частью Microsoft.

Ghostwire: Tokyo от Bethesda получает не самые лестные отзывы критиков

В трейлерах игры Ghostwire: Tokyo отмечалось, что она является консольным эксклюзивом Playstation 5 на 1 год, но нигде не говорилось, что ее точно выпустят на Xbox Series X | S. Теперь можно считать, что этому есть подтверждение. Bethesda опубликовала на своем сайте фото нового офиса Bethesda Softworks в Лондоне, где есть арт, который можно видеть ниже. На этом арте изображена игра Ghostwire: Tokyo, а в качестве платформ, помимо прочих, значится и Xbox Series X | S.





Вероятно, релиз Ghostwire: Tokyo на Xbox Series X | S состоится ровно через год после выхода на Playstation 5, то есть в конце марта 2023 года, как это было с Deathloop. Сразу после релиза игра станет частью Game Pass.