. Хуснуллин: Крымский мост восстановят в декабре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хуснуллин: Крымский мост восстановят в декабре

Хуснуллин: Крымский мост восстановят в декабре

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о сроках и ходе работ по восстановлению поврежденной части Крымского моста.

"В Совфеде рассказали про работу по восстановлению Крымского моста. Рассчитываем, что в декабре завершим восстановление его разрушенной автомобильной части", - написал он в своем telegram-канале.


Вице-премьер также добавил, что к декабрю запланировано завершение ремонта трассы от Джанкоя до Новоазовска, по ней сейчас идет весь поток фур, которые не могут проехать по Крымскому мосту.

"Это участок протяженностью 380 км. И это будет еще один маршрут, который свяжет Крым с Ростовской областью. Готовность там сейчас хорошая, порядка 70%", - заявил Хуснуллин.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Каково это, владеть крутой машиной?
Каково это, владеть крутой машиной?
Как правильно тратить силы, чтобы восстанавливаться во время работы
Как правильно тратить силы, чтобы восстанавливаться во время работы
Вера Брежнева попалась на лжи в Латвии
Вера Брежнева попалась на лжи в Латвии
Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками
Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками
Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум
Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум
В Pentiment можно выбрать между стилизованными и легко читаемыми шрифтами
В Pentiment можно выбрать между стилизованными и легко читаемыми
Хуснуллин: Крымский мост восстановят в декабре
Хуснуллин: Крымский мост восстановят в декабре
Карьера и любовь: знаки зодиака, которым звезды обещают успех в ноябре 2022 года
Карьера и любовь: знаки зодиака, которым звезды обещают успех в
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Лариса Гузеева страдает психозом
Лариса Гузеева страдает психозом
Александр Песков живет на пенсию мамы
Александр Песков живет на пенсию мамы
Анастасию Волочкову опустила Миро
Анастасию Волочкову опустила Миро

Топ на сегодня

Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку для детей на Хеллоуин
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку
В каких образах знаменитости отметили Хэллоуин в 2022 году (14 фото)
В каких образах знаменитости отметили Хэллоуин в 2022 году (14 фото)
Аренда недвижимости в Эмиратах
Аренда недвижимости в Эмиратах

Еще по теме

Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
Хуснуллин заявил о трехлетнем плане по восстановлению новых регионов России
Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту