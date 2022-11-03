. Хуснуллин: Крымский мост восстановят в декабре

Вадим Карасев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о сроках и ходе работ по восстановлению поврежденной части Крымского моста.

"В Совфеде рассказали про работу по восстановлению Крымского моста. Рассчитываем, что в декабре завершим восстановление его разрушенной автомобильной части", - написал он в своем telegram-канале.

Вице-премьер также добавил, что к декабрю запланировано завершение ремонта трассы от Джанкоя до Новоазовска, по ней сейчас идет весь поток фур, которые не могут проехать по Крымскому мосту.

"Это участок протяженностью 380 км. И это будет еще один маршрут, который свяжет Крым с Ростовской областью. Готовность там сейчас хорошая, порядка 70%", - заявил Хуснуллин.