. Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье

Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье
Ведущая Ида Галич поделилась пикантными кадрам. Она решила вновь сесть на диету и есть сладкое лишь раз в неделю. Телеведущая и блогер Ида Галич в последнее время набрала несколько лишних килограммов. Она рассказала об этом в соцсети, наглядно продемонстрировав подписчикам все свои килограммы. На кадрах, которые Галич опубликовала на своей странице 2 ноября, она красуется в кружевном нижнем белье черного цвета.
«Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сахара только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло», — призналась Ида. Напомним, что на прошлой неделе Ида поведала своим подписчикам жуткую историю о соседе-психе. Она ночевала в своей «холостяцкой» квартире и стала свидетелем того, как живущий по соседству душевнобольной человек переживал сезонное обострение. Поначалу телеведущая не знала о проблемах соседа, а потому даже успела вызвать полицию.
# Шоу-бизнес Галич Ида
По материалам: z-aya

Последние новости

Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Марк Богатырев учится быть отцом
Марк Богатырев учится быть отцом
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до двух лет
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем году
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем

Еще по теме

Ида Галич столкнулась с психом
Ида Галич не вылезает из ипотек
Ида Галич в бикини показала несовершенную фигуру
Ида Галич ответила на критику ее внешности