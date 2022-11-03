. Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье

Ведущая Ида Галич поделилась пикантными кадрам. Она решила вновь сесть на диету и есть сладкое лишь раз в неделю. Телеведущая и блогер Ида Галич в последнее время набрала несколько лишних килограммов. Она рассказала об этом в соцсети, наглядно продемонстрировав подписчикам все свои килограммы. На кадрах, которые Галич опубликовала на своей странице 2 ноября, она красуется в кружевном нижнем белье черного цвета.«Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сахара только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло», — призналась Ида. Напомним, что на прошлой неделе Ида поведала своим подписчикам жуткую историю о соседе-психе. Она ночевала в своей «холостяцкой» квартире и стала свидетелем того, как живущий по соседству душевнобольной человек переживал сезонное обострение. Поначалу телеведущая не знала о проблемах соседа, а потому даже успела вызвать полицию.