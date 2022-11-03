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Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников TwitterГлава Tesla и SpaceX Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что предприниматель также намерен отменить возможность удаленной работы и добиться того, чтобы сотрудники, которые избежали увольнений, вернулись в офис на полный рабочий день.

По данным агентства, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников компании был введен в период пандемии коронавирусной инфекции.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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