. Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

Вадим Карасев

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что предприниматель также намерен отменить возможность удаленной работы и добиться того, чтобы сотрудники, которые избежали увольнений, вернулись в офис на полный рабочий день.

По данным агентства, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников компании был введен в период пандемии коронавирусной инфекции.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

