. Илон Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter
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Илон Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter

Илон Маск решил уволить около половины сотрудников TwitterBloomberg: Илон Маск решил вдвое сократить штат Twitter

Став владельцем Twitter, Илон Маск решил пересмотреть кадровую политику компании. Бизнесмен перепланирует уволить около половины всех сотрудников фирмы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, под сокращение попадут около 3,7 тысяч из работников из 7,5 тысяч. При этом оставшимся в штате сотрудникам запретят работать удаленно. Эти меры направлены на понижение расходов.

Ранее Маск в своем аккаунте устроил опрос о том, что должны поддерживать рекламодатели: свободу слова или политическую «корректность». Большинство проголосовавших выбрали первый вариант.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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