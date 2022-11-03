. Иосиф Пригожин послал известную артистку, которая сбежала за границу

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал бегство Лии Ахеджаковой. Еще весной в СМИ прошла информация о том, что Лия Ахеджакова покинула родную страну. Тогда эту новость оперативно опровергли в «Современнике», где артистка служит с 1977 года. Позже летом появились новые сообщения о том, что Ахеджакова всё-таки намерена сбежать из России и не хочет продолжать строить тут карьеру. На днях прессу накрыла новая волна публикаций о её эмиграции. На этот раз слухи родились не на пустом месте. Дело в том, что Ахеджакову засняли в Израиле в компании уехавшего Анатолия Белого. В Сети было опубликовано их совместное фото, которое было сделано после спектакля в местном театре. Пока нет точной информации, планирует ли актриса вернуться обратно из поездки или останется теперь за границей навсегда.Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Ахеджакова имеет право принимать любые решения. Он призвал не осуждать уехавших и уважать их выбор. Продюсер напомнил, что надо разграничивать творческие заслуги человека и его позицию. «Спасибо, до свидания, мы любим ваши фильмы. Это (другая гражданская позиция — прим. ред.) не должно нам мешать все равно уважать их права», — цитирует Пригожина «Пятый канал». Напомним, что весной одной из первых из России уехала актриса Чулпан Хаматова. Она переехала в Латвию, где её друг режиссер Алвис Херманис помог ей устроиться на работу в Рижский театр. Актриса признается, что теперь вынуждена вести скромный образ жизни, так как её доходы упали в несколько раз после эмиграции.