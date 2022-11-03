. Ирина Безрукова необычайно помолодела, сменив имидж
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Ирина Безрукова необычайно помолодела, сменив имидж

Ирина Безрукова необычайно помолодела, сменив имидж
57-летняя Ирина Безрукова сменила прическу и как будто сбросила 20 лет. Ирина Безрукова не зря считается одной из самых красивых звезд российского кино. Актриса и в 57 лет остается молодой и привлекательной. До недавнего времени экс-супруга режиссера Сергея Безрукова особо не экспериментировала со своим стилем. Ирина всегда предпочитала сдержанную классику и элегантность. Каково же было удивление зрителей московской премьеры фильма «Звезды мне укажут путь», когда они увидели Безрукову в новом образе. Актриса сменила имидж – и словно помолодела на 20 лет. Премьера музыкальной драмы прошла 2 ноября в столичном кинотеатре «Иллюзион». Фильм выходит в прокат 10 ноября, перед этим ее оценили звездные зрители. Ирина Безрукова пришла в кинотеатр в числе других знаменитостей. Актриса было совершенно неузнаваема. Она сделала яркий макияж: ее глаза подчеркнули яркие стрелки, веки артистка оттенила зелеными тенями. Свои обычные волнистые локоны Безрукова сменила на прямое каре. Образ дополнили лимонная толстовка и черная бейсболка.
На полке в фойе кинотеатра актриса обнаружила свою автобиографию. Книга «Жить дальше» рассказывает о семейной драме Ирины и о том, как она смогла построить свою жизнь после трагедии. Сергей и Ирина Безруковы прожили вместе 15 лет. Ради Безрукова Ирина ушла от мужа, актера Игоря Ливанова, забрав с собой сына Андрея. Первые годы актриса старалась окружить избранника заботой и вниманием, но постепенно их отношения начали портиться. Их разрыв был довольно болезненным — актер ушел от жены к режиссеру Анне Матисон. Расставание усугубило трагическое событие: единственный сын Ирины Андрей погиб в 25 лет. Об этом актриса до сих пор вспоминает со слезами на глазах.
Сейчас Сергей Безруков счастлив в браке с Анной Матисон. Они поженились 11 марта 2016 года, после того, как артист развелся с Ириной. Режиссер говорит, что сохранил с бывшей женой хорошие отношения и старается во всем ей помогать. Ирина работает в Московском Губернском театре, который возглавляет Безруков.
«Мы очень хорошо общаемся. Я помогаю ей. Она тоже работает в театре. Для меня это важно, потому что вычеркивать что-то в этой жизни никогда не нужно. Нужно оставаться людьми и налаживать отношения», - рассказывал Безруков.
# Шоу-бизнес Безрукова Ирина
По материалам: z-aya

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