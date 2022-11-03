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Экс-глава «Сибура» продал свою долю в компании

Экс-глава «Сибура» продал свою долю в компанииЭкс-глава «Сибура» Конов продал свою долю в компании без права выкупа

Экс-глава крупнейшего нефтегазохимического холдинга Восточной Европы «Сибур» Дмитрий Конов продал свою долю в компании, которая составляла 2,59 процента. Об этом бизнесмен сообщил «Интерфаксу» на конференции Adipec. Он подчеркнул, что не имеет права на ее обратный выкуп.

В разговоре с журналистами Конов рассказал, что Совет ЕС больше не настаивает на двух из трех критериев, являющихся основанием для включения бизнесмена в санкционный список. Так, Конова перестали считать одним из «поддерживающих лиц, ответственных за принятие решений о специальной военной операции», а также относить его к оказывающим «материальную помощь правительству России, ответственному за СВО».

Однако ЕС до сих пор считает Конова одним из «ведущих бизнесменов, работающих в отрасли, приносящей значительные доходы российскому правительству». Он пояснил, что под business person в Евросоюзе обычно понимают основателя, владельца компании или основного ее акционера, реже топ-менеджера. Конов подчеркнул, что никогда не являлся ни основателем, ни основным акционером «Сибура», а единолично принимать решения как топ-менеджер не мог, в связи с чем он настаивает на пересмотре критерия.

Конов попал под европейские санкции 9 марта. Вместе с ним в списках оказались еще 14 российских бизнесменов и топ-менеджеров, по версии ЕС «оказывающих поддержку и получающих выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивающих ему существенный источник дохода». В начале июня Конов оспорил в суде Евросоюза введенные против него персональные санкции. По его словам, Брюссель не имел ни фактических, ни юридических оснований для его включения в санкционный список.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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