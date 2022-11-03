. Экс-"татушка" Лена Катина беременна. Звезда ждет ребенка от больного раком миллионера

Вадим Карасев

38-летняя экс-участница группы "Тату" Лена Катина, сыгравшая в июне свадьбу с онкобольным миллионером Дмитрием Спиридоновым, ждет ребенка от новоиспеченного супруга. Об этом сообщил журналистам источник, который приближен к семье артистки.

Как рассказал инсайдер изданию Super, воспитывающая семилетнего сына Лена Катина сейчас очень хочет девочку. Артистка даже выбрала для нее имя.



Звезда также уже определилась с роддомом. Лена Катина желает, чтобы ребенок появился на свет в клинике при ММА им. Сеченова.

Как отмечается, ребенок окажется по знаку зодиака Раком, так как Лена Катина должна родить в июле следующего года.

Для супруга Лены Катиной Дмитрия Спиридонова это будет первенец. Мужчина уже отлично поладил с семилетнем сынишкой исполнительницы от музыканта Сашо Кузмановича.

У бизнесмена Дмитрия Спиридонова 5 лет назад обнаружили рак щитовидной железы, а после изнурительного лечения случился рецидив. Он уже было отчаялся, но потом встретил певицу, которая подарила надежду.



Спиридонов назвал Катину удивительно чутким, любящим и заботливым человеком, заставившим его совершить переоценку ценностей.

"Я хочу кричать от того, что я счастлив. И мне фиолетово теперь на любые невзгоды и падения, ведь у меня есть семья, любящая и искренняя. Я просто очень боюсь проснуться и увидеть, что это сон! Деньги, власть, призвания ничто по сравнению с теми обнимашки, чувствами и институте семьи, который ты мне открыла, потому что я этого достоин и просто так, ни за что. Это настолько до слез трогает, что я иногда боюсь тебя потерять. Но я не боюсь делать все, чтобы этого не произошло. Мой мир удивителен, впервые в жизни он принят любящей женщиной таким, какой он есть. И я больше не боюсь и не стесняюсь, и благодаря тебе, Леночка, я понял, это не я странный, это люди вокруг все странные. А нужные и искренние люди нас догонят. А злые и завистливые никогда нас не догонят", - заключил мужчина.

Последние новости Лена Катина показала округлившийся животик

Экс-солистку "Тату" заподозрили в беременности еще в конце октября после того, как она засветила округлившийся животик, который не смогла скрыть под свободной одеждой.