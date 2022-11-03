. Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину

Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину

Президент Турции Эрдоган заявил, что мировые лидеры неправильно относятся к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к российскому главе Владимиру Путину в ходе интервью телеканалу A Haber.

Как рассказал Эрдоган, против Путина выступали все, с кем он говорил на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. «Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, Путин будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным», — отметил он.

По словам турецкого президента, российский лидер не является тем политиком, который «будет делать шаг назад при давлении на него». «Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно», — подчеркнул Эрдоган.

Во время этой же беседы президент Турции заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении Владимира Путина и теперь выступает за поиск общего языка. При этом Эрдоган отметил, что месяц назад немецкий политик «занимал совершенно иную позицию» в отношении России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Карьера и любовь: знаки зодиака, которым звезды обещают успех в ноябре 2022 года
Карьера и любовь: знаки зодиака, которым звезды обещают успех в
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Лариса Гузеева страдает психозом
Лариса Гузеева страдает психозом
Александр Песков живет на пенсию мамы
Александр Песков живет на пенсию мамы
Анастасию Волочкову опустила Миро
Анастасию Волочкову опустила Миро
Анатолий Белый, эмигрировавший в Израиль, похудел, осунулся и оброс щетиной
Анатолий Белый, эмигрировавший в Израиль, похудел, осунулся и оброс
Ксении Собчак находиться за рубежом смертельно опасно
Ксении Собчак находиться за рубежом смертельно опасно
Любовная зависимость: чем она опасна для вас и вашей энергетики
Любовная зависимость: чем она опасна для вас и вашей энергетики
Подборка самых запоминающихся барменов в кинематографе (12 фото)
Подборка самых запоминающихся барменов в кинематографе (12 фото)
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП по итогам 2022 года
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП по итогам 2022 года
Приметы, связанные с часами: к чему они останавливаются, падают или разбиваются, что с ними нужно делать в этом случае
Приметы, связанные с часами: к чему они останавливаются, падают или
Оговорки Байдена посчитали значительнее его речи
Оговорки Байдена посчитали значительнее его речи

Топ на сегодня

Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.11.2022 (15 фото)
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку для детей на Хеллоуин
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку
Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине
Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия

Еще по теме

Эрдоган заявил, что разочарован в США
Эрдоган признался, что разочарован позицией США по ряду вопросов
Эрдоган написал письмо Путину
Эрдоган предложил Путину перейти на торговлю в национальных валютах