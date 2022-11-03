. Эти 3 игры доступны бесплатно на Xbox в ближайшие дни: 3-6 ноября

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на этих выходных, с 3 по 6 ноября, можно опробовать бесплатно 3 игры в рамках акции Free Play Days. Доступ к играм по акции имеют подписчики Xbox Live Gold и Game Pass Ultimate.

На этих выходных опробовать бесплатно можно: Serial Cleaner, Control, NHRA Championship Drag Racing: Speed For All.

Serial Cleaner

Serial Cleaner

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Врубаешься?

Почувствуй себя в шкуре The Cleaner, профессионального уборщика мест преступлений для мафии. Нет другого такого бизнеса как это…

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Control

Control

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Подпольное агентство в Нью-Йорке вдруг попадает в лапы неземных врагов, и именно вам предстоит стать его новым директором и попытаться восст…

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NHRA Championship Drag Racing: Speed For All

NHRA Championship Drag Racing: Speed For All

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NHRA™ вернулся – теперь больше и лучше, чем когда-либо! Окунитесь с головой в команды, трассы, тюнинг и стратегии, пристегнитесь к водительс…

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