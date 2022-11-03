Эти 3 игры доступны бесплатно на Xbox в ближайшие дни: 3-6 ноября
На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на этих выходных, с 3 по 6 ноября, можно опробовать бесплатно 3 игры в рамках акции Free Play Days. Доступ к играм по акции имеют подписчики Xbox Live Gold и Game Pass Ultimate.
На этих выходных опробовать бесплатно можно: Serial Cleaner, Control, NHRA Championship Drag Racing: Speed For All.
Serial Cleaner
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Serial Cleaner
Врубаешься?
Почувствуй себя в шкуре The Cleaner, профессионального уборщика мест преступлений для мафии. Нет другого такого бизнеса как это…
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Control
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Control
Подпольное агентство в Нью-Йорке вдруг попадает в лапы неземных врагов, и именно вам предстоит стать его новым директором и попытаться восст…
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NHRA Championship Drag Racing: Speed For All
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NHRA Championship Drag Racing: Speed For All
NHRA™ вернулся – теперь больше и лучше, чем когда-либо! Окунитесь с головой в команды, трассы, тюнинг и стратегии, пристегнитесь к водительс…
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