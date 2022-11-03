. Как могут надуть на заправке в межсезонье ?

Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание на заправке. Бензин, который поставляют на заправки в течение года, делится на «зимний», «летний» и «межсезонный». Да, в разное время года нам заливают топливо, которое отличается классом испаряемости. При этом закупочные цены для АЗС остаются прежними, но некоторые недобросовестные компании пытаются на этом заработать. Как рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов, производство бензина «по сезону» регламентируется отдельным ГОСТом. В соответствии с документом, например, в российской столице в октябре на АЗС поставляется бензин среднего класса испаряемости, а с 1 ноября — топливо с высоким классом для зимнего сезона. В других регионах с более теплым климатом ситуация другая. Так, на Кубани «средний» класс испаряемости действует до конца ноября, а «зимний» бензин начинает продаваться с декабря. «Исходя из местных климатических условий, допускаются изменения длительности по количеству суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной администрации с региональными службами Гидрометцентра», — сказал эксперт. Для самих заправок, продолжил специалист, смена сезонов не несет никаких дополнительных затрат. На заводах производственный цикл отлажен, изменения в технологиях происходят автоматически. То есть по сути водителям волноваться не о чем. На АЗС оборот продукции происходит в течении нескольких дней. Однако некоторые хитрые владельцы заправок могут сыграть на незнании людей о технологиях и потребовать за сезонную продукцию больше денег. «Если кто-то пытается продавать бензин дороже, под эгидой того, что он зимний, то это просто маркетинговый ход», — заявил Баженов агентству «Прайм». Использование топлива не по сезону влечет за собой больший расход, более долгий период запуска двигателя и, в конечном итоге, увеличивает выбросы оксида углерода в атмосферу. Ранее автоэксперт Илья Иванский поделился некоторыми хитростями, как доехать на практически пустом баке до автозаправки. Он отметил, что лампочка загорается, когда еще остается 5-6 литров, а на них есть шанс проехать до 60 км.