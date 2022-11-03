. Как обеспечиваются жильем военнослужащие

Минобороны хочет скорректировать механизм предоставления квартир защитникам Родины

Военным, потерявшим здоровье и по этой причине неспособным больше служить в Вооруженных силах, необходимо давать жилье вне зависимости от срока службы. Уведомление о разработке министерством обороны такого законопроекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение инициативы продлится до 15 ноября. В случае принятия закон начнет действовать с апреля 2023 года. «Парламентская газета» выясняла, на какое жилье сегодня в принципе могут рассчитывать военнослужащие.

Порядок следует усовершенствовать

Сейчас по закону жилищное обеспечение полагается военнослужащим, которым причинен вред здоровью, несовместимый с дальнейшим прохождением военной службы, и которые отслужили не менее 10 лет. Минобороны предлагает усовершенствовать норму, сократив количество условий. Согласно новации, для получения жилья достаточно будет того, что военному был причинен вред здоровью, несовместимый со службой в ВС.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал инициативу справедливой. «Она полностью отвечает сформировавшемуся запросу нашего общества и самое главное — полностью согласуется с государственной политикой в этой сфере», — пояснил депутат «Парламентской газете». Благодаря таким нововведениям, считает законодатель, повышается статус военнослужащих.

По его мнению, законопроект «будет поддержан всеми».

Напомним, ранее был принят закон, по которому Герои России, а также отслужившие 10 лет и более контрактники могут рассчитывать на внеочередное предоставление жилья. Такое же право могут получить и признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, а также контрактники с воинским званием до старшины, признанные ограниченно годными к военной службе и подлежащие увольнению. При этом служебное жилое помещение сержантам и старшинам, солдатам и матросам, имеющим выслугу более 10 лет, должны предоставлять из расчета 18 квадратных метров на человека.

Принятый закон также закрепляет право за военнослужащими, выполняющими воинский долг за пределами России, и членами их семей пользоваться занимаемыми специализированными жилыми помещениями на все время их отсутствия, пояснил зампредседателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев.

Жилье на постоянной основе

Российские военнослужащие относятся к особой категории граждан, для которых установлен льготный порядок реализации права на бесплатное жилье. Для признания нуждающимися в жилье они должны подать заявление лично, заказным письмом с описью вложения или отправить бандеролью, сообщается на сайте Минобороны.

Нуждающимися в жилых помещениях военных признает департамент жилищного обеспечения Министерства обороны в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса и с учетной нормой площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. Эта норма не должна превышать 18 квадратных метров общей площади на одного человека.

Распределение жилых помещений проводится в соответствии с очередью, которая определяется датой принятия их на учет.





Служебное жилье

По закону служебное жилье должно предоставляться офицерам и контрактникам в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, а при отсутствии такой возможности — в близлежащих поселениях.

Если никак не обеспечить военных служебным жильем по социальным нормам, с их согласия можно предоставить помещения меньшей площади из маневренного фонда или общежития.

При увеличении состава семьи военнослужащих им предоставляется другое, большее по площади служебное жилье.





Жилищные сертификаты

С 1998 года при увольнении военные могут воспользоваться государственным жилищным сертификатом для покупки жилья в любом регионе. Сертификат следует представить в банк в течение двух месяцев с даты его оформления. Жилье приобретается в течение девяти месяцев.

При расчете субсидии на приобретение жилья в некоторых регионах применяют повышающие коэффициенты. Для Дальневосточного экономического района, Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области они составляют 1,2, для Восточно-Сибирского экономического района и Свердловской области — 1,5, для Западно-Сибирского экономического района и Калининградской области — 1,1.

С 2005 года военнослужащие могут использовать ипотечный кредит вместе с жилищным сертификатом. Это позволяет покрыть разницу между заложенной в сертификате стоимостью жилья и рыночной, если приобретается более дорогая квартира. При этом жилищную субсидию, получаемую через сертификат, можно использовать в качестве стартового взноса по кредиту.

Военная ипотека

По данным Минобороны, уже более 590 тысяч военнослужащих стали участниками накопительно-ипотечной системы, которая действует в стране с 2005 года. НИС дает военнослужащим возможность реализовать свое право на постоянное жилье через три года с момента включения в реестр участников системы.

При этом наличие собственного жилья у военного или членов его семьи не препятствует для вхождения в систему. Каждый участник сам определяет место приобретения своей квартиры и ее характеристики.

Участник НИС сохраняет право на служебное жилье, если квартира приобретается им не по месту прохождения службы, а также при переводе к новому месту службы.

Накопления формируются из взносов, которые выделяет федеральный бюджет, их размер устанавливается ежегодно. К примеру, в 2021 году он составлял 299 081,2 рубля.

Сейчас первичное кредитование военнослужащих проводят 13 банков, с которыми Росвоенипотека заключила партнерские соглашения. Кроме того, восемь банков предоставляют услуги рефинансирования ипотеки.

Совет Федерации на пленарном заседании 2 ноября одобрил закон, разработанный группой сенаторов и депутатов, который устанавливает, что военнослужащие, принимавшие или принимающие участие в боевых действиях и операциях, в том числе за пределами России, получат право заключать договор целевого жилищного займа со дня включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы.



