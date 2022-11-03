. Как провести день полнолуния Бобра и полного затмения Луны 8 ноября: запреты и традиции

Все еще длится опасный, но интересный период — коридор затмений. Проходя через него, мы чувствуем особое влияние планет, которые дарят нам небывалые возможности, но и расставляют на пути труднопроходимые препятствия. Последнее испытание этого временного отрезка — затмение Луны и полнолуние Бобра 8 ноября. Что нужно делать в этот день, чтобы быть счастливыми, и какие запреты следует соблюдать?

Во сколько произойдет полное затмение Луны, и где его будет видно

Затмение Луны традиционно случается в день полнолуния. На этот раз оно выпало на полнолуние Бобра, которое бывает поздней осенью в знаке Тельца. Это время силы и энергии, переоценки ценностей, смены направления движения. Уделив должное внимание этому событию, можно многое изменить к лучшему, научиться относиться к повседневным делам более осознанно.

Но где же наблюдать это явление? Оно, к сожалению, будет доступно не всем гражданам, но влиять будет на каждого неминуемо. Итак, закрытую тенью Земли Луну увидят в Северной Америке, Азии, некоторых регионах России — в Дальневосточном и Сибири.

По московскому времени событие начнется в 12:09, пик его состоится в 13:59, а окончание — в 15:49.





Почему ноябрьское полнолуние называется Бобровым

Столь интересные названия появились у полнолуний из-за связи с природными явлениями или событиями. Так, во второй половине осени бобры начинают готовиться к зиме, а в день полнолуния могут быть особенно активными. В связи с этим астрономическое событие стали называть полнолунием Бобра.

В 2022 году оно пройдет 8 ноября — в один день с лунным затмением в Тельце, закрывающим коридор затмений. В дохристианские времена ноябрьское полнолуние называли также Морозным либо Траурным, ведь оно было мрачным и напоминало о близких холодах, долгих темных вечерах.

Запреты на полнолуние 8 ноября





В это магическое время нежелательно посещать шумные мероприятия, лучше уделить время себе и своей семье;

нельзя подписывать важные бумаги, даже заключать брак;

запрет распространяется на любые сделки;

не стоит отправляться в путь, планировать что-то важное;

запрещено менять место проживания;

нельзя совершать необдуманные поступки, тратить много денег;

лучше не передать, чтобы организм и сознание не были отягощены;

нельзя конфликтовать, предъявлять претензии, ругаться.

Что нужно делать в этот день

В полнолуние и затмение важно уделить время своему внутреннему миру, сосредоточиться на проработке проблем, которые мешают жить полной жизнью и получать от нее удовольствие. Можно загадывать желание, глядя на Луну, в момент затмения, привлекать различные атрибуты-образы, которые помогут вам визуализировать его.

Кроме этого, 8 ноября нужно: