. Как заработать больше не вкалывая круглые сутки
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Как заработать больше не вкалывая круглые сутки

Как заработать больше не вкалывая круглые сутки
Специалист поделился советами для увеличения дохода. Психологи и коучи давно ищут нечто, что объединяло бы людей с высокими доходами. В настоящий момент многие согласны, что успешные профессионалы в своем деле обладают неким набором привычек, которые помогают им много зарабатывать. О чем именно идет речь, рассказал топ-менеджер крупной инвестиционной компании Андрей Аржанухин. По словам эксперта, для достижения успеха необходимо выбрать сферу деятельности, к которой действительно есть склонность и в которой хочется реализоваться. И совсем не обязательно работать 24 часа в сутки, — такой подход, по мнению Аржанухина, ничего, кроме ущерба здоровью, не несет. Зато важна дисциплина и осознанность, — важно очень четко понимать, чем конкретно наполнено ваше время. Также требуется грамотная постановка целей. Эксперт советует руководствоваться методом SMART, который позволяет правильно сформулировать, каких результатов требуется достичь. Еще одна составляющая — поддержка значимых связей. «Поддержание связей и контактов с людьми, которые могут вам помочь в вашей деятельности — важная составляющая вашего развития. Важно это делать грамотно», — считает глава компании. Эксперт считает главным в общении искренность, поскольку натянутую улыбку и фальш люди обычно хорошо считывают. Также важно думать о впечатлении, которое вы производите на людей, и стремится к тому, чтобы партнерам хотелось иметь с вами дело. Еще один нюанс связан с обязательностью. Специалист отмечает, что в последнее время многие перестали следовать своим же словам, назначают встречи и не приходят на них и так далее. Поэтому важно держать слово и исполнять свои обещания. Ну и последнее, — досуг. Топ-менеджер признается, что более успешные люди, как правило, отдают предпочтение чтению книг, нежели просмотру сериалов, пишет «Прайм».  Ранее эксперт Александр Сычков рассказал, как быстро и легко скопить большую сумму денег в современных экономических реалиях.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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