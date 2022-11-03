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Как живет Алиса Аршавина

Как живет Алиса Аршавина

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина "пропала" несколько месяцев назад: Алиса не выходит на связь  поклонниками, не отвечает на звонки, не появляется в соцсетях. Пользователи гадают, куда же пропала тяжелобольная женщина и что в ее жизни происходит сейчас.

Напомним, что Алиса уже несколько месяцев страдает от страшного аутоиммунного заболевания, из-за которого практически лишилась носа и стала инвалидом. Больная женщина при этом сама воспитывала троих детей, а также успевала проходить лечение и отстаивать в суде свои права. Дело в том, что на Алису подала заявление бывшая свекровь: мама Андрея Аршавина хотела, чтобы Алиса овободила ее жилплощадь, но та не соглашась. В итоге, суд Алиса проиграла, и сейчас обязана не только покинуть бывший дом, но и выплатить Аршавиной 2 млн рублей.


А недавно стало известно, что вскоре Алиса вновь предстанет перед судом, причем на этот раз сумма искового заявления значительно больше. Истцом выступает некий Виталий Савчин, питерский бизнесмен. Подробности этого дела пока не известны журналистам, но в пресс-службе Красносельского районного суда немного прояснили ситуацию: речь идет о компенсации материального время. На данный момент назначена товароведческая экспертиза. Сумма искового заявления - порядка 3 млн рублей.


Напомним, что Алиса стала первой официальной супругой футболиста Андрея Аршавина. Ради новой возлюбленной мужчина бросил гражданскую жену Юлию Барановскую, которая в тот момент ждала их третьего совместного ребенка. Алиса, воспитывающая двоих детей от первого брака, родила Андрею дочку, но тоже не смогла удержать любимого в семье. Развод был громкий и скандальный.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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