. Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)

Каблуки без каблуковЧто такое хорошая обувь? Это вопрос очень обширный. Кого-то интересуют только классические универсальные модели, а другие же предпочитают любят обувь с изюминкой. Но какой бы ни была обувь, в первую очередь она должна быть удобной. Об этом знает каждый дизайнер... кроме авторов этой карательной обуви, которой можно пытать людей. В данном случае дизайн вышел из-под контроля и на свет появилось... это.

Каблуки без каблуков


Кроксы назгула

Кроксы назгула
Обратные туфли

Обратные туфли
Для тех кому надо грызть гранит...

Для тех кому надо грызть гранит...
Для любителей азиатской кухни

Для любителей азиатской кухни
Прикупил себе копытца

Прикупил себе копытца
Кеды-скороходы

Кеды-скороходы
Когда хочется побегать по травке

Когда хочется побегать по травке
Крокодиловая кожа для элитной клиентуры

Крокодиловая кожа для элитной клиентуры
Бобовые туфли

Бобовые туфли
Классика: макароны с тефтелями

Классика: макароны с тефтелями
Подходит для официальных встреч

Подходит для официальных встреч
Морская тематика

Морская тематика
Торжество креатива

Торжество креатива
Обуй свои клюшки!

Обуй свои клюшки!
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Марк Богатырев учится быть отцом
Марк Богатырев учится быть отцом
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до двух лет
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем году
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем

Еще по теме

Модная зимняя обувь оказалась опасной для здоровья
Светящуюся обувь британских олимпийцев раздадут болельщикам
15 примеров обуви с таким креативным и сумасшедшим дизайном, что он выходит за грань добра и зла
Преимущества брендовой обуви от Mario Berluchi