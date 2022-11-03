. Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)

Вадим Карасев

Что такое хорошая обувь? Это вопрос очень обширный. Кого-то интересуют только классические универсальные модели, а другие же предпочитают любят обувь с изюминкой. Но какой бы ни была обувь, в первую очередь она должна быть удобной. Об этом знает каждый дизайнер... кроме авторов этой карательной обуви, которой можно пытать людей. В данном случае дизайн вышел из-под контроля и на свет появилось... это.Каблуки без каблуковКроксы назгулаОбратные туфлиДля тех кому надо грызть гранит...Для любителей азиатской кухниПрикупил себе копытцаКеды-скороходыКогда хочется побегать по травкеКрокодиловая кожа для элитной клиентурыБобовые туфлиКлассика: макароны с тефтелямиПодходит для официальных встречМорская тематикаТоржество креативаОбуй свои клюшки!