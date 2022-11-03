Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Сегодня, 14:50 Вадим Карасев
Что такое хорошая обувь? Это вопрос очень обширный. Кого-то интересуют только классические универсальные модели, а другие же предпочитают любят обувь с изюминкой. Но какой бы ни была обувь, в первую очередь она должна быть удобной. Об этом знает каждый дизайнер... кроме авторов этой карательной обуви, которой можно пытать людей. В данном случае дизайн вышел из-под контроля и на свет появилось... это.
Каблуки без каблуков
Кроксы назгула
Обратные туфли
Для тех кому надо грызть гранит...
Для любителей азиатской кухни
Прикупил себе копытца
Кеды-скороходы
Когда хочется побегать по травке
Крокодиловая кожа для элитной клиентуры
Бобовые туфли
Классика: макароны с тефтелями
Подходит для официальных встреч
Морская тематика
Торжество креатива
Обуй свои клюшки!
Каблуки без каблуков
Кроксы назгула
Обратные туфли
Для тех кому надо грызть гранит...
Для любителей азиатской кухни
Прикупил себе копытца
Кеды-скороходы
Когда хочется побегать по травке
Крокодиловая кожа для элитной клиентуры
Бобовые туфли
Классика: макароны с тефтелями
Подходит для официальных встреч
Морская тематика
Торжество креатива
Обуй свои клюшки!
По материалам: триникси