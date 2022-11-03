. Ксении Собчак находиться за рубежом смертельно опасно

Психолог высказался о побеге ведущей и журналистки Ксении Собчак. Сейчас о Ксении Собчак и ее побеге в Литву не говорит только ленивый. Вот и эпатажный психолог Вероника Степанова решила рассказать о своем видении ситуации с блондинкой. 44-летния Вероника разбирает психологические портреты знаменитостей. Порой такие разборы выглядят несколько экспрессивно. Случай с Ксенией не обошел Степанову стороной, ведь в прошлом году телеведущая брала у брюнетки интервью, которое прошло весьма напряженно. Сейчас, когда Собчак находится в трудном положении, женщина решила не добивать журналистку, а напротив, немного посочувствовать. Психолог считает, что звезда не сможет жить нигде, кроме России.«Собчак — это та женщина, для которой жить за границей — это смерти подобно. Она встроена в этот социум, она дом строила 10 лет, у нее муж любимый, который работает руководителем театра», — резюмировала Вероника на своем YouTube-канале. Психолог также считает, что Ксения обязательно в скором времени вернется на родину. Вед здесь остались ее муж и мать. А вот где сейчас находится наследник блондинки неизвестно. К слову, за Ксению заступилась режиссер Рената Литвинова. «Когда кидаются все на одного и травят, хочу по-человечески поддержать Собчак. Ксения, сил, держись!» — поддержала звезда свою давнюю подругу. Стоит отметить, что женщины дружат много лет. Недавно звезды встретились в Израиле на концерте певицы Земфиры, уехавшей из страны как только началась специальная военная операция.