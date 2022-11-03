. Ксении Собчак предсказали страшное будущее, если она не вернется в страну

Ведущая и журналистка Ксения Собчак тайно сбежала из России. Елена Блиновская высказалась о спешном отъезде Ксении Собчак за границу. Напомним, журналистка сбежала из страны после того, как следствие возбудило уголовное дело против ее коммерческого директора, обвиняемого в вымогательстве 11 миллионов рублей. На удивление, автор марафонов для женщин оказалась весьма доброжелательной по отношению к Ксении. Она призвала ее вернуться домой и даже предупредила о надвигающейся опасности. «Почему Собчак обязана вернуться в страну. Все просто. Если время рождения в Интернете верное, то у нее Раху (демон в индуизме) в четвертом доме. Это означает, что после 38 лет ее главная, самая главная кармическая задача быть на Родине, топить за Родину, пропагандировать семейные ценности. Быть в семье, быть всегда на стороне своей страны. С узлом Раху не шутят. Это то, ради чего вы воплотились, а если вы его не выполняете, смысл вашего воплощения теряется. Начинаются болезни, зависимости, самоуничтожение», — написала Блиновская в личном блоге.А меж тем, по словам матери Собчак, Людмилы Нарусовой, Ксения в ближайшее время вернется в страну. Правда, когда это произойдет сенатор не уточнила. К слову, несмотря на скандальное интервью и эмоциональные реплики в его процессе, Блиновская сумела сохранить с Собчак доброжелательные отношения. «Мы здороваемся, то есть я могу ей легко написать и что-то там попросить. Общечеловеческие отношения мы в целом сохранили», — заверила блогерша в беседе с журналистами.