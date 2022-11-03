. Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками

Ведущая Ксения Бородина высказалась о большой разнице в возрасте. Ведущая «Дома-2» не верит, что можно построить крепкие и счастливые отношения с мужчинами, которые намного моложе. Ксения убеждена, что в таких случаях парни преследуют корыстные цели. «Для меня нормальная разница – 5-7 лет. Считаю, что это одно поколение. Плюс-минус. Если уже старше, то свои сложности. Когда женщина за 40 лет с парнями встречается, то это восполнение упущенной молодости, либо «эффект мамы». Но, как бы она не молодилась и ей не казалось, что 20 лет разницы – это фигня, всё равно, видя себя в зеркале, она будет страдать. Такие отношения со стороны парня – редкий случай, чтобы были по любви. Тут, скорее всего, какая-то выгода. Например, ему жить негде», — озвучила свое мнение Бородина. Ранее экс-участница шоу «Ледниковый период» высказалась о мужчинах, которые выбирают молодых спутниц. Ксения считает, что это признак страха перед реальной ответственностью.Ведущая передачи «Перезагрузка» также предостерегла замужних женщин от интрижек на стороне. Бывшая жена Курбана Омарова уверена, что мужчинам в данной ситуации нужен только интим. «Пока он с вами не переспит, он не угомонится, а вы можете лишиться брака. Лучше сходите с мужем на семейную терапию или к сексологу и узнайте, что не так. У этого мужчины, скорее всего, животный инстинкт. Таких, как вы, у него вагон и маленькая тележка», — иронично ответила на вопрос поклонницы телезвезда. Мама двух дочерей также объяснила, почему не снимается в шоу «Звезды в Африке». Бородина призналась, что у нее нет желания принимать участие в этом проекте. «Самое удивительное, точнее не удивительное, меня туда не позвали. Ну оно и понятно», — написала в своем блоге уроженка Москвы.