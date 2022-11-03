. Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками
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Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками

Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками
Ведущая Ксения Бородина высказалась о большой разнице в возрасте. Ведущая «Дома-2» не верит, что можно построить крепкие и счастливые отношения с мужчинами, которые намного моложе. Ксения убеждена, что в таких случаях парни преследуют корыстные цели. «Для меня нормальная разница – 5-7 лет. Считаю, что это одно поколение. Плюс-минус. Если уже старше, то свои сложности. Когда женщина за 40 лет с парнями встречается, то это восполнение упущенной молодости, либо «эффект мамы». Но, как бы она не молодилась и ей не казалось, что 20 лет разницы – это фигня, всё равно, видя себя в зеркале, она будет страдать. Такие отношения со стороны парня – редкий случай, чтобы были по любви. Тут, скорее всего, какая-то выгода. Например, ему жить негде», — озвучила свое мнение Бородина. Ранее экс-участница шоу «Ледниковый период» высказалась о мужчинах, которые выбирают молодых спутниц. Ксения считает, что это признак страха перед реальной ответственностью.
Ведущая передачи «Перезагрузка» также предостерегла замужних женщин от интрижек на стороне. Бывшая жена Курбана Омарова уверена, что мужчинам в данной ситуации нужен только интим. «Пока он с вами не переспит, он не угомонится, а вы можете лишиться брака. Лучше сходите с мужем на семейную терапию или к сексологу и узнайте, что не так. У этого мужчины, скорее всего, животный инстинкт. Таких, как вы, у него вагон и маленькая тележка», — иронично ответила на вопрос поклонницы телезвезда. Мама двух дочерей также объяснила, почему не снимается в шоу «Звезды в Африке». Бородина призналась, что у нее нет желания принимать участие в этом проекте. «Самое удивительное, точнее не удивительное, меня туда не позвали. Ну оно и понятно», — написала в своем блоге уроженка Москвы.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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