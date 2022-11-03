. Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы

Вадим Карасев

Международная группа ученых провела глобальное исследование, посвященное изучению рисков потребления алкоголя, и пришла к выводу, что риск для здоровья минимален при полном отказе от приема спиртного. Лидером по употреблению алкоголя оказалась Австралазия (регион, включающий в себя Австралию, Новую Гвинею, Новую Зеландию и острова Тихого океана). В число соавторов работы вошли сотрудники Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ. О ее итогах рассказала пресс-служба МФТИ.

В 2020 году злоупотребление алкоголем стало причиной 1,78 млн смертей в мире, и это ведущий фактор риска смертности среди мужчин в возрасте 15–49 лет. В то же время, как показали многочисленные исследования, взаимосвязь между умеренным употреблением алкоголя и здоровьем сложна. Потребление спиртных напитков в любом количестве связано с развитием ряда серьезных болезней. В то же время можно найти исследования, говорящие о возможном снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа при употреблении малых доз алкоголя.

Исследователи изучали данные 204 стран и территорий за период с 1990 по 2020 год. Как употребляющие алкоголь были определены люди, которые выпивали хотя бы одну стандартную единицу — 10 г чистого спирта за последние 12 месяцев. Оказалось, что наибольшее количество потерянных лет жизни и прожитых с инвалидностью в связи с употреблением алкоголя сопряжено с травмами, ишемической болезнью сердца, ишемическим инсультом, внутримозговым кровоизлиянием, диабетом второго типа, туберкулезом и инфекциями нижних дыхательных путей.

Во всем мире 1,03 млрд мужчин в возрасте от 15 лет и 312 млн женщин употребляли алкоголь в количествах, превышающих стандартную единицу алкоголя. За 30 лет (1990–2020 гг.) глобальная пропорция существенно не изменилась, но само количество людей возросло с 983 млн до 1,34 млрд, что обусловлено ростом численности населения. Среди лиц, потреблявших вредные количества алкоголя в 2020 году, 76,9 % — мужчины.

Согласно выводам ученых, злоупотребляют алкоголем в основном в возрастной группе от 15 до 39 лет, и большинство здесь составляют мужчины (75,5 %). Регионы-лидеры — Австралазия (83,2 %), Западная Европа (79,3 %) и Центральная Европа (78,3 %). Среди женщин той же возрастной группы больше всего пьют в Австралазии (77,7 %), Западной Европе (64,3 %) и на юге Латинской Америки (59 %). В период с 1990 по 2019 год в 14 странах наблюдался значительный рост вредного употребления алкоголя (Монголия, Сингапур, Боливия, Перу, Бразилия, Непал, Босния и Герцеговина, Польша, Камбоджа, Вьетнам и т. д.) в 55 странах — значительное снижение (США, Швейцария, Руанда, Джибути и т. д.). В 135 странах распространенность существенно не изменилась.

Мировым лидером по росту числа любителей алкоголя стал Остров Кука, где среди молодых женщин доля увеличилось на 15,1 %, а среди мужчин — на 25,5 %. Также и другие возрастные группы показали рост, особенно у мужчин: (40–64 года) на 37,1 %, старше 65 лет — на 24,1 %. Доля женщин (40–64 года) возросла на 11,6 %, старше 65 лет — на 3,69 %. Также сильный рост, но только среди мужчин, показал Вьетнам: среди молодежи — на 23,6 %, у мужчин 40–64 лет — на 48,9 %, старше 65 лет — на 36,7 %.

В России также наиболее активно употребляют алкоголь лица до 40 лет. По оценкам исследователей, 53 % женщин этого возраста и 72 % мужчин злоупотребляют алкоголем. Правда, в возрастной группе старше 65 лет доля женщин уже снижается до 1,64 %, но доля мужчин по-прежнему довольно существенна: 20,5 %. С 1990 года доля молодых женщин — потребителей алкоголя снизилась довольно значительно по сравнению со статистикой соседних стран и достигла –5,67 %, но мужчины не столь решительны в отказе от алкоголя (–2,71 %). В остальных возрастных группах за этот же период произошел небольшой рост.

В 2020 году в мире среди лиц в возрасте 15–39 лет большинство связанных с алкоголем потерь лет жизни приходилось на травмы: 66,3 % у мужчин и 47,9 % у женщин. Среди лиц в возрасте 65 лет и старше основными причинами бремени болезней были сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца (31,5 % среди мужчин и 29,7 % среди женщин), внутримозговое кровоизлияние (11,6 % и 10,9 %), а также ишемический инсульт (14,2 % и 16,0 %).

Результаты исследования показали, что теоретический уровень минимального риска от алкоголя возникает при употреблении от 1,87 стандартных порций в день. При этом в зависимости от возраста доза сильно отличается: до 0,603 стандартных порций в день в возрасте 15–39 лет и от 1,87 для лиц 40 лет и старше. Иными словами, уровень потребления алкоголя, который сводит к минимуму потерю здоровья для молодежи, остается близким к нулю.

«Результаты этого исследования подтверждают, что принятые нормы потребления алкоголя высоки для молодого населения. Большинство потребителей вредного количества алкоголя составляют молодые люди, преимущественно мужчины. Таким образом, для сведения к минимуму потерь здоровья важно уделять приоритетное внимание этой демографической группе», — подытожил Сергей Сошников, соавтор работы, доцент Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ, проректор Бухарского медицинского университета.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.