. Любовная зависимость: чем она опасна для вас и вашей энергетики
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Любовная зависимость: чем она опасна для вас и вашей энергетики

Любовная зависимость: чем она опасна для вас и вашей энергетики

Любовь — это прекрасное чувство, которое может позволить человеку расцвести. Также любовь может быть и опасной, особенно если она безответная и делает человека не свободным, а зависимым. Такие отношения могут разрушить ваше биополе и судьбу.


Токсичные отношения разрушают нас изнутри. Настоящая любовь дарит только позитив, а люди в здоровых отношениях всегда готовы идти на компромисс. В случае с любовной зависимостью все происходит с точностью до наоборот.

Признаки наличия любовной зависимости

Самая главная проблема любой зависимости в том, что человек ее попросту не замечает. Если вы скажете лудоману, что он зависим, то он ответит, что вы ошибаетесь. Если вы скажете человеку с любовной зависимость, что он помешан на другом человеке, он точно скажет вам, что это не так.

Проблема любовной зависимости в том, что она становится очевидной лишь тогда, когда любовь становится безответной. Если от зависимого человека начинают отдаляться, его жизнь рушится, а на психику оказывается огромное давление. Вот главные признаки того, что человек страдает от любовной зависимости:


настроение человека полностью зависит от настроения его партнера;
влюбленность по отношению к женатым мужчинам или замужним женщинам;
зависимость самооценки от мнения партнера;
желание владеть человеком и очень сильная ревность;
обесценивание своих интересов;
страх потери;
манипуляции как со стороны жертвы, так и со стороны ее партнера.

Попробуйте проанализировать самих себя. Если у вас есть хотя бы два-три признака, то можете быть уверены в том, что вы тоже зависимы.

Чем опасна любовная зависимость

Человек лишается сил. Человек свободный и зависимый — это две абсолютно разные и противоположные личности. Свободный человек имеет огонь в глазах, желание жить и развиваться, заниматься делами и увлечениями, хобби. Тот, кто зависим, лишен этого внутреннего огня. Такая личность лишена энергии, так как все внимание и силы уходят на удержание контроля, на другого человека в целом.

Закрываются чакры. Любовная зависимость полностью истощает человека, потому что чакры попросту не работают так, как должны. Это во многом связано с ограниченностью в мышлении.

Появляются проблемы со здоровьем. Проблемы с энергетикой приводят к психологическим и эмоциональным недугам, депрессии, тревожности, навязчивому состоянию. Они уже в свою очередь вызывают снижение иммунитета и провоцируют появление сильных недугов.

Такой человек лишается силы воли, а его личность стирается. Он перестает быть собой и становится «пустым», поскольку для него нет никаких целей, задач, желания развиваться.

Человек с любовной зависимостью отдаляется от друзей, родных. Он постепенно становится одиноким, ведь он не получает должный уровень внимания от того, кого любит, но и на окружающих не обращает никакого внимания.


Как избавиться от любовной зависимости

Причины того, что человек не умеет нормально любить — детские психотравмы, низкая самооценка. Именно поэтому важно делать следующее:

бороться с комплексами. Если от любовной аддикции страдаете вы, то общайтесь больше с приятными людьми, которые не критикуют вас, а делают вам комплименты. Если от зависимости страдает ваш близких или друг, то постарайтесь говорить приятные вещи этому человеку и ни в коем случае не критикуйте его за внешность, поступки или страхи;

постараться максимально отдалиться от мыслей о любви. Можно и даже нужно сфокусироваться на работе, делах, развлечениях. Если мысли о человеке начинают уходить, нельзя начинать новые отношения. Нужно дать себе возможность восстановиться и как следует отдохнуть от деструктивной любви;

начать заботиться о своем здоровье и энергетике. Важно повышать уровень гормона счастья, поэтому необходимо заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать режим, укреплять биополе;

делиться эмоциями с близкими. Важно рассказывать родственникам и друзьям о своих переживаниях и тревоге, чувствах и мыслях. Нельзя держать все это в себе.

Любовная зависимость — это большая проблема, которая свойственна многим людям, но в разной степени. Ни в коем случае не оставляйте без внимания свое желание быть рядом с тем, кому с вами не интересно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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