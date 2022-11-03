. Максим Галкин перестал быть неприкасаемым
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Максим Галкин перестал быть неприкасаемым

Максим Галкин перестал быть неприкасаемым
Эксперт рассказал, что может светить артисту Максиму Галкину, если он вернется в Россию. Шоумен не раз оскандалился в этом году на фоне мировых событий. Шоумен и телеведущий Максим Галкин* за последние восемь месяцев успел превратиться из всенародного любимчика в предателя и изгоя. Артист осудил происходящие события, начал поддерживать Украину, оказывал поддержку в сборе средств ее гражданам. Все это вызвало гнев соотечественников в России, многие предложили лишить его гражданства, некоторые — и вовсе пустить под суд.
Тем временем статья, действительно, может светить Галкину*, причем уголовная. Юрист Юрий Капштык объяснил, как это возможно и почему. «Могут привлечь за противоправительственную пропаганду. И это может перерасти в уголовный срок. У нас прецеденты уже есть, и если будет принято волевое решение привлечь к ответственности за клевету и распространение сведений, порочащих репутацию правительства, то с точки зрения удовлетворения запросов общества показать, что неприкасаемых нет», — объяснил изданию «Слово и дело» юрист. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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