. Мария Шарапова не могла двигаться после родов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Шарапова не могла двигаться после родов

Мария Шарапова не могла двигаться после родов
Теннисистка Мария Шарапова рассказала о тяжестях материнства. 1 июля звезда спорта впервые стала мамой. По словам экс-спортсменки, жизнь после этого кардинально изменилась, потому что теперь все подчинено желаниям сына. 35-летняя спортсменка родила сыну своему давнему бойфренду, бизнесмену Александру Гилксу. Парочка не скрывала, что для них это очень радостный момент, но они совершенно не подозревали, с какими трудностями могут столкнуться из-за появления на свет нового члена семьи. Сейчас Мария каждый день наблюдает за тем, как растет ее малыш и с удовольствием проводит с ним все свободное время. Правда, это далось ей тяжело — после родов она несколько недель не могла двигаться из-за острой боли и только сейчас более-менее пришла в себя. «Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом», призналась спортсменка.
Бывшая теннисистка подчеркивает, что если у нее возникают какие-то вопросы, то она может обратиться не только к родителям или подругам, но и к подписчикам. Шарапова спокойно публикует различные кадры «мамских будней», демонстрируя молокоотсосы, а также приспособления для ребенка. «Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так», сказала Мария Шарапова «New Beauty» Столкнулась она и с другой трудностью. Всю жизнь Мария питалась по расписанию — ведь ей необходимо было соблюдать спортивную диету и принимать пищу, богатую витаминами и энергией. Теперь же экс-спортсменка должна думать не только о своих желания, но и о ребенке. Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть. Малыш ее безумно радует, но о втором ребенке спортсменка пока еще не задумывается — так как управляться с Теодором оказалось сложнее, чем она думала. Но все может измениться.
# Шоу-бизнес Шарапова Мария
По материалам: z-aya

Последние новости

Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Марк Богатырев учится быть отцом
Марк Богатырев учится быть отцом
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до двух лет
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем году
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем

Еще по теме

Мария Шарапова призналась, что употребляла допинг
Мария Шарапова показала большой беременный живот
Мария Шарапова поделилась фото жениха -именинника с новорожденным сыном
Шарапова вылетела из Кубка Кремля после первого круга