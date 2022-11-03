. Мария Шарапова не могла двигаться после родов

Теннисистка Мария Шарапова рассказала о тяжестях материнства. 1 июля звезда спорта впервые стала мамой. По словам экс-спортсменки, жизнь после этого кардинально изменилась, потому что теперь все подчинено желаниям сына. 35-летняя спортсменка родила сыну своему давнему бойфренду, бизнесмену Александру Гилксу. Парочка не скрывала, что для них это очень радостный момент, но они совершенно не подозревали, с какими трудностями могут столкнуться из-за появления на свет нового члена семьи. Сейчас Мария каждый день наблюдает за тем, как растет ее малыш и с удовольствием проводит с ним все свободное время. Правда, это далось ей тяжело — после родов она несколько недель не могла двигаться из-за острой боли и только сейчас более-менее пришла в себя. «Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом», призналась спортсменка.Бывшая теннисистка подчеркивает, что если у нее возникают какие-то вопросы, то она может обратиться не только к родителям или подругам, но и к подписчикам. Шарапова спокойно публикует различные кадры «мамских будней», демонстрируя молокоотсосы, а также приспособления для ребенка. «Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так», сказала Мария Шарапова «New Beauty» Столкнулась она и с другой трудностью. Всю жизнь Мария питалась по расписанию — ведь ей необходимо было соблюдать спортивную диету и принимать пищу, богатую витаминами и энергией. Теперь же экс-спортсменка должна думать не только о своих желания, но и о ребенке. Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть. Малыш ее безумно радует, но о втором ребенке спортсменка пока еще не задумывается — так как управляться с Теодором оказалось сложнее, чем она думала. Но все может измениться.