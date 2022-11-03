. Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
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Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье

Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Актер Марк Богатырев признался, что в семье бывают недомолвки. Вместе с Татьяной Арнтгольц 37-летний Марк Богатырев воспитывает сына Данилу. Говоря о своем знакомстве с будущей женой, актер дал понять: это его женщина. При этом в семье иногда случаются недомолвки. Однако все болезненные темы и свое недовольство супруги стараются проговаривать. Так, к примеру, Марк дал понять, что ему бы хотелось, чтобы его жена больше времени проводила дома. А у Татьяны частые гастроли, иногда она уезжает дней на десять.
«Запретить я ей ничего не могу, она взрослая самостоятельная личность, впрочем, так же, как и она мне. Стараемся понимать друг друга, находиться в умном компромиссе. Да и я не деспот, по столу кулаком бить никогда не буду», — заверил Марк Богатырев «СтарХиту».
# Шоу-бизнес Богатырев Марк
По материалам: z-aya

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