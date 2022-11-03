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Марк Богатырев учится быть отцом

Марк Богатырев учится быть отцом
Актер Марк Богатырев сам рос без отца и теперь испытывает трудности с ребенком. Артист в свежем интервью дал понять, что он сам рос без отца. Да и маму видел не так часто. Поэтому в браке с Татьяной Арнтгольц ему приходится прорабатывать какие-то вещи, которые в детстве недополучил сам.
Так, актер признался, что многому учится у своего сына. А учеба, как говорит муж Татьяны, это значительный труд. Как и настоящая любовь и семья — усилия всегда должны прилагать оба. При этом Богатырев дал понять, что не верит в идеальный брак, когда все идет как по маслу. «Я учусь быть отцом, учусь быть хорошим мужем, опорой в семье. И от всего этого испытываю огромное удовольствие», — говорит актер «СтарХиту».
# Шоу-бизнес Богатырев Марк
По материалам: z-aya

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