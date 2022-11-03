. Microsoft инвестирует в игровую компанию, которая специализируется на блокчейне

Вадим Карасев





Блокчейн и NFT — технологии, которые пытаются активно внедрять в игры. В начале 2022 года об этом говорили многие студии и издательства, сейчас же количество компаний, которые планируют использовать, либо уже используют такие технологии в своих проектах, стало значительно меньше. Но многие крупные издательства и студии говорят об этом, как о «технологии будущего».

Как стало известно, и Microsoft не обходит стороной блокчейн. Microsoft инвестировала в корейскую игровую компанию, которая специализируется на технологии блокчейн — это компания Wemade. Компания сообщила на днях, что в рамках нового инвестиционного раунда ей удалось привлечь порядка 46 млн долларов инвестиций, а среди инвесторов есть и Microsoft. Сколько именно американская корпорация вложила в Wemade — неизвестно.

Wemade была основана в 2000 году и занимается разработкой компьютерных и мобильных игр. Самый известный проект студии — Legend of Mir. Недавно Wemade запустила собственную блокчейн-сеть под названием Wemix 3.0, которую она описывает как «управляемую платформой и сервис-ориентированную мега-экосистему».