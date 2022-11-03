. Microsoft Store получает интегрированные в Xbox уведомления

Вадим Карасев





Microsoft продолжает совершенствовать свой цифровой магазин Microsoft Store, где можно приобретать игры и дополнения для Xbox. Как стало известно, тестируется новая функция магазина, которая должна сделать удобнее и проще для игроков отслеживание интересных для них позиций.

Новая функция с интегрированными в Xbox уведомлениями из Microsoft Store стала доступна инсайдерам уровней Alpha, Beta и Delta — не всем, случайной группе. Вот как описывает новую функцию Microsoft:

Случайное множество пользователей увидит новую категорию, добавленную в настройки уведомлений, где пользователи могут настроить, будут ли и как они видеть уведомления Магазина, например, когда игра из их списка желаний продается со скидкой. Чтобы настроить эти параметры, перейдите в «Настройки» > «Уведомления» > «Уведомления Xbox» > «Магазин».

Когда новая функция станет доступна всем игрокам — неизвестно.