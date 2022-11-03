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Минобороны хочет усовершенствовать механизм предоставления жилья защитникам Родины

Минобороны хочет усовершенствовать механизм предоставления жилья защитникам Родины

Военнослужащих, потерявших здоровье и по этой причине неспособных больше служить в Вооруженных силах, необходимо обеспечивать жильем вне зависимости от срока службы. Уведомление о разработке министерством обороны такого законопроекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение инициативы продлится до 15 ноября. «Парламентская газета» выясняла, на какое жилье сегодня в принципе могут рассчитывать военнослужащие.

Сейчас по закону жилищное обеспечение полагается военнослужащим, которым причинен вред здоровью, несовместимый с дальнейшим прохождением военной службы и которые отслужили не менее 10 лет. Минобороны предлагает усовершенствовать норму. Согласно новации, для получения жилья достаточно будет того, что военному был причинен вред здоровью, несовместимый с дальнейшей службой.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал инициативу справедливой. «Она полностью отвечает сформировавшемуся запросу нашего общества и самое главное, полностью согласуется с государственной политикой в этой сфере», — пояснил депутат «Парламентской газете». Благодаря таким нововведениям, считает законодатель, повышается статус военнослужащих. По его мнению, такой полезный законопроект «будет поддержан всеми».

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании 2 ноября одобрил закон, разработанный группой сенаторов и депутатов, который устанавливает, что военнослужащие, принимавшие или принимающие участие в боевых действиях и операциях, в том числе за пределами России, получат право заключать договор целевого жилищного займа со дня включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы.  

Также ранее был принят закон, по которому герои России, а также отслужившие 10 лет и более контрактники могут рассчитывать на внеочередное предоставление жилья. Такое же право могут получить и признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, а также контрактники с воинским званием до старшины, признанные ограниченно годными к военной службе и подлежащие увольнению. При этом служебное жилое помещение сержантам и старшинам, солдатам и матросам, имеющим выслугу более 10 лет, должны предоставлять из расчета 18 квадратных метров на человека.

Принятый закон также закрепляет право за военнослужащими, выполняющими воинский долг за пределами России, и членами их семей пользоваться занимаемыми специализированными жилыми помещениями на все время их отсутствия, пояснил ранее зампредседателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

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По материалам: pnp.ru

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