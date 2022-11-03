. Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Вооруженные Силы России за сутки отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях, сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Российские военные отразили все атаки двух рот иностранных наемников на Купянском направлении в ЛНР. Уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронемашины и два бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов в ЛНР, но были отброшены на исходные позиции. Убито более 200 украинских военнослужащих, свыше 120 ранено, уничтожено четыре танка, девять боевых бронемашин и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ВСУ попытались контратаковать направления населенных пунктов в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но были рассеяны по другим территориям.

На Николаево-Криворожском направлении российские войска отразили пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции, его потери составили более 80 человек убитыми и ранеными.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР. Также сбиты 13 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в Херсонской области и ДНР.