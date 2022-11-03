. Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
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Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Вооруженные Силы России за сутки отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях, сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Российские военные отразили все атаки двух рот иностранных наемников на Купянском направлении в ЛНР. Уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронемашины и два бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов в ЛНР, но были отброшены на исходные позиции. Убито более 200 украинских военнослужащих, свыше 120 ранено, уничтожено четыре танка, девять боевых бронемашин и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ВСУ попытались контратаковать направления населенных пунктов в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но были рассеяны по другим территориям.

На Николаево-Криворожском направлении российские войска отразили пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции, его потери составили более 80 человек убитыми и ранеными.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР. Также сбиты 13 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в Херсонской области и ДНР.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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