. Минтруд утвердит порядок предоставления социальных услуг

Министерство труда и социальной защиты будет утверждать порядок оказания срочных социальных услуг. Такое постановление правительства от 26 октября 2022 года № 1900 вступает в силу 3 ноября.

Документ вносит изменения в Положение о министерстве. Согласно новым нормам, ведомству предстоит разрабатывать и утверждать примерный порядок предоставления срочных социальных услуг. К ним относится получение бесплатного питания, одежды и обуви, временного жилья, юридической и психологической помощи, оформление документов на социальное обслуживание.





По закону о социальном обслуживании срочные социальные услуги оказывают «в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя». Основанием для их предоставления является заявление человека и информация медицинских, образовательных и других организаций.



