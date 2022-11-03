. Минтруд утвердит порядок предоставления социальных услуг
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Минтруд утвердит порядок предоставления социальных услуг

Минтруд утвердит порядок предоставления социальных услуг

Министерство труда и социальной защиты будет утверждать порядок оказания срочных социальных услуг. Такое постановление правительства от 26 октября 2022 года № 1900 вступает в силу 3 ноября.

Документ вносит изменения в Положение о министерстве. Согласно новым нормам, ведомству предстоит разрабатывать и утверждать примерный порядок предоставления срочных социальных услуг. К ним относится получение бесплатного питания, одежды и обуви, временного жилья, юридической и психологической помощи, оформление документов на социальное обслуживание.


По закону о социальном обслуживании срочные социальные услуги оказывают «в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя». Основанием для их предоставления является заявление человека и информация медицинских, образовательных и других организаций.


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По материалам: pnp.ru

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