. Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум

Скандальный блогер высказалась о браке певца Леонида Агутина. Лена Миро проанализировала стихи, которые Леонид Агутин посвятил своей жене Анжелике Варум. И пришла к выводу, что между супругами уже давно нет любви, это партнерские отношения, основанные на дружбе, не более. Блогер считает, что слухи о размолвке в этой звездной семье ходят не случайно.«В минуту тяжелых сомнений и пессимистических дум уверенно, без промедлений, пойди и спроси у Варум», — эти строки смутили Лену Миро. «Не знаешь, что делать, иди и спрашивай у жены. Все было бы хорошо, если б не было так грустно. По моему глубокому убеждению, брак должен строиться на любви. Я тебя люблю, ты меня любишь, мы вместе любим друг друга, а не любим кого-то на стороне — это брак. Если же я иду и целуюсь с другим/другой, то это уже не брак», — написала Миро в своем ЖЖ.