. Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум

Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум
Скандальный блогер высказалась о браке певца Леонида Агутина. Лена Миро проанализировала стихи, которые Леонид Агутин посвятил своей жене Анжелике Варум. И пришла к выводу, что между супругами уже давно нет любви, это партнерские отношения, основанные на дружбе, не более. Блогер считает, что слухи о размолвке в этой звездной семье ходят не случайно.
«В минуту тяжелых сомнений и пессимистических дум уверенно, без промедлений, пойди и спроси у Варум», — эти строки смутили Лену Миро. «Не знаешь, что делать, иди и спрашивай у жены. Все было бы хорошо, если б не было так грустно. По моему глубокому убеждению, брак должен строиться на любви. Я тебя люблю, ты меня любишь, мы вместе любим друг друга, а не любим кого-то на стороне — это брак. Если же я иду и целуюсь с другим/другой, то это уже не брак», — написала Миро в своем ЖЖ.
# Шоу-бизнес Агутин Леонид
По материалам: z-aya

Последние новости

Каково это, владеть крутой машиной?
Каково это, владеть крутой машиной?
Как правильно тратить силы, чтобы восстанавливаться во время работы
Как правильно тратить силы, чтобы восстанавливаться во время работы
Вера Брежнева попалась на лжи в Латвии
Вера Брежнева попалась на лжи в Латвии
Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками
Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками
Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум
Миро поставил крест на браке Леонида Агутина и Анжелики Варум
В Pentiment можно выбрать между стилизованными и легко читаемыми шрифтами
В Pentiment можно выбрать между стилизованными и легко читаемыми
Хуснуллин: Крымский мост восстановят в декабре
Хуснуллин: Крымский мост восстановят в декабре
Карьера и любовь: знаки зодиака, которым звезды обещают успех в ноябре 2022 года
Карьера и любовь: знаки зодиака, которым звезды обещают успех в
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Лариса Гузеева страдает психозом
Лариса Гузеева страдает психозом
Александр Песков живет на пенсию мамы
Александр Песков живет на пенсию мамы
Анастасию Волочкову опустила Миро
Анастасию Волочкову опустила Миро

Топ на сегодня

Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку для детей на Хеллоуин
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку
В каких образах знаменитости отметили Хэллоуин в 2022 году (14 фото)
В каких образах знаменитости отметили Хэллоуин в 2022 году (14 фото)
Аренда недвижимости в Эмиратах
Аренда недвижимости в Эмиратах

Еще по теме

Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с днем рождения
У Леонида Агутина могут объявиться внебрачные дети
Отец Леонида Агутина рассказал, что спасло брак его сына с Анжеликой Варум
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум