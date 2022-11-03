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Москва передала Лондону доказательства его причастности к атакам в Севастополе

Москва передала Лондону доказательства его причастности к атакам в Севастополе

Российская сторона передала послу Британии в Москве Деборе Броннерт доказательства связи страны с атакой беспилотников на корабли в Севастополе. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС.

Он добавил, что соответствующие свидетельства будут опубликованы в скором времени. «Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы», — рассказал он в эфире телеканала Sky News.

По словам Келина, обнародование соответствующих документов будет предупреждением о слишком сильной вовлеченности Великобритании в российско-украинский конфликт.

Как сообщала «Парламентская газета», 2 ноября Броннерт была вызвана в российский МИД, где ей был заявлен решительный протест в связи с причастностью Британии к подготовке ударов вооруженных сил Украины по кораблям в акватории бухты Севастополя.

Инцидент произошел 29 октября. В тот же день в Минобороны сообщили, что за ним стоит официальный Киев, а подготовку к нему вели британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

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По материалам: pnp.ru

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