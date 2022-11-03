. Национальный расчетный депозитарий обжалует санкции в Совете ЕС
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Национальный расчетный депозитарий обжалует санкции в Совете ЕС

Национальный расчетный депозитарий обжалует санкции в Совете ЕС

Национальный расчетный депозитарий  (НРД) обжалует европейские санкции в Совете ЕС, сообщается на сайте Московской биржи. Обращение было направлено 2 ноября.

Сообщается, что работа по обращению в Совет ведется параллельно с обжалованием санкций в суде общей юрисдикции Евросоюза.

«НPД предпринимaет все нeобходимые действия для зaщиты своих прав, а также с цeлью освобождения заблoкированных несaнкционных активов пострaдавших участников финaнсового рынка», — отмечается в сообщении.

Блокирующие санкции были введены в отношении НРД в начале июня. Тогда в ЕС заявили, что депозитарий играет ключевую роль в российской финансовой системе, а также указали на принадлежность НРД Московской бирже, которая находится под контролем российских властей.

В депозитарии назвали ситуацию чрезвычайной, указав, что ограничения, в частности, коснулись конвертации ценных бумаг российских компаний, основанных на акциях или облигациях иностранных эмитентов.


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По материалам: pnp.ru

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