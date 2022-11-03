Национальный расчетный депозитарий (НРД) обжалует европейские санкции в Совете ЕС, сообщается на сайте Московской биржи. Обращение было направлено 2 ноября.

Сообщается, что работа по обращению в Совет ведется параллельно с обжалованием санкций в суде общей юрисдикции Евросоюза.

«НPД предпринимaет все нeобходимые действия для зaщиты своих прав, а также с цeлью освобождения заблoкированных несaнкционных активов пострaдавших участников финaнсового рынка», — отмечается в сообщении.

Блокирующие санкции были введены в отношении НРД в начале июня. Тогда в ЕС заявили, что депозитарий играет ключевую роль в российской финансовой системе, а также указали на принадлежность НРД Московской бирже, которая находится под контролем российских властей.

В депозитарии назвали ситуацию чрезвычайной, указав, что ограничения, в частности, коснулись конвертации ценных бумаг российских компаний, основанных на акциях или облигациях иностранных эмитентов.



