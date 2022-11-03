. Названа причина роста цен на газ в Европе

Вадим Карасев

Аналитик Юшков: цена на газ достигла 1400 долларов за тысячу кубометров из-за роста спросаСюжетЦены на газ в Европе:

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причину роста цен на газ. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Аналитик пояснил, что прежде наблюдалось резкое снижение цен на топливо из-за комплекса факторов, в частности, этому поспособствовало накопление газа в европейских хранилищах, поскольку это успокоило рынок. Кроме того, на ситуацию повлияло уменьшение расходов на кондиционирование в сентябре на фоне спавшей жары и отсрочки начала отопительного сезона. «Теперь мы видим, что начинается отопительный сезон, и чем дальше, тем больше будет тратиться на отопление. Спрос растет — растет цена. Скорее сейчас происходит нормализация ситуации на рынках», — указал Юшков.

Самым тяжелым периодом в Европе станет февраль-март, считает эксперт. Это обусловлено тем, что запасы газа в хранилищах иссякают. «Ежесуточно извлекать получается довольно мало. Происходит рост импорта», — подытожил он.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе составила 1414,4 доллара за тысячу кубометров. Сообщалось, что цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели на 17 процентов.