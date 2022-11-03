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Нейросеть показала, как бы выглядели герои «Игры престолов», окажись они в реалиях зомби-апокалипсиса

Нейросеть показала, как бы выглядели герои «Игры престолов», окажись они в реалиях зомби-апокалипсиса

Популярность нейросети Midjourney набирает обороты и эксперименты, связанные с ней, тоже. В этот раз автор под никнеймом Коэн решил превратить персонажей телесериала «Игра престолов» в зловещих зомби. Образы хорошо знакомых актёров преобразились до неузнаваемости. Теперь их внешность выглядит настолько пугающей, что с их участием можно легко снять хоррор, который в прокате будет ждать гарантированный успех.

Поколдовав над настройками и запросами программы, Коэн смог изменить лица героев, текстуру их кожи и одежды. Однако при этом у автора получилось сохранить фотографическое качество получившихся изображений. Глядя на них, каждый сможет узнать любимых персонажей без малейшего усилия.

Арья Старк

Бран Старк

Автор отмечает и некоторые несовершенства Midjourney. У нейросети есть явные проблемы с прорисовкой рук и ног. Не говоря уже о пальцах. Поэтому большинство персонажей автор не рискует создавать в полный рост.

Джейме Ланнистер

Дейнерис Таргариен

Тирион Ланнистер

Автор отмечает, что если бы он не знал, что данного персонажа сгенерировала нейросеть, то подумал бы, что это полноценный фотошоп. Герой соответствует образу, который был продемонстрирован в сериале.

Игритт

Серсея Ланнистер

Бриенна Тарт

Midjourney быстро учится. Постоянное использование программы приводит к тому, что она лучше понимает, что от неё требуется. В результате на создание одного персонажа уходит в два раза меньше времени (поначалу нейросети требовалось около 20 минут на прорисовку одного героя).

Санса Старк

Джон Сноу

Здесь вы можете посмотреть на другой эксперимент, проведённый с помощью нейросети Midjourney. В этом случае автор перевоплотил героев из серии фильмов о Гарри Поттере.

# Интересное
По материалам: twizz

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