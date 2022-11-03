. Николай Басков не сдержал слезы, говоря о похоронах

Певец Николай Басков не любит ходить на похороны. Артист — настоящий балагур и заводила публики. Однако когда речь заходит о личном, улыбка сходит с лица артиста. Особенно когда кто-то упоминает его отца. Так произошло в эфире программы «Судьба человека». Рассказывая о родителях, Басков не смог сдержать слез. Отца Николая, Виктора Владимировича, не стало около трех лет назад. По словам артиста, родитель скончался от рака. До сих пор исполнитель хита «Натуральный блондин» не может смириться со своей утратой. А когда в эфире программы стали транслировать семейные фото Баскова, артист не смог сдержать эмоций. «Это всегда тяжело. Я так и не сумел полноценно проститься с ним», — произнес Басков сквозь слезы. После смерти отца певец пересмотрел свое отношение к похоронам и поминкам. По его мнению, пойти на прощание — значит, отдать дань уважения усопшему.«Раньше никогда не ходил на прощания. Казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать. И я вот стал», — цитирует певца «Пятый канал». Напомним, папа Николая Баскова скончался в 2019 году после продолжительной борьбы с раком мозга. Артист пытался лечить отца. Возил его в лучшие клиники, отправлял на лечение в Германию, однако мужчина таял на глазах. Все это время Басков старался держать лицо. Пока в семье были проблемы, он пытался их скрывать: выступал и юморил, несмотря ни на что.