. Николай Басков так распух, что его едва можно узнать

Певец Николай Басков преобразился до неузнаваемости. Еще в прошлом месяце фанаты обратили внимание на то, что Николай Басков потерял контроль над своим весом. Писали, что у певца начали округляться щеки, а старые концертные костюмы — с трудом застегиваться на растущем животе. На днях в эфире канала Россия-1 вышло интервью Баскова для программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба», на съемки которого он пришел в ещё более отекшем виде. Зрители были шокированы тем, как изменился натуральный блондин.«Надулся», «Я его вообще не узнала», «То ли с филлерами переборщил, то ли с углеводами», «А мне показалось, что с почками проблемы — одутловатость, а не жир», — цитирует источник удивленных фанатов «PopCornNews». В Сети подозревают, что Басков может скрывать проблемы со здоровьем. Не исключено, что певец столкнулся с каким-то серьезным недугом, на фоне которого он начал полнеть. Сам Николай избегает обсуждения этой темы с журналистами. Ранее в Сети обсуждали появление в телешоу «Звезды сошлись» на НТВ неузнаваемой Елены Прокловой. После перенесенного зимой инсульта она почти перестала выходить в свет. Артистка ведёт затворнический образ жизни. На время реабилитации она переехала в Сочи, где у неё есть свой домик в горах.