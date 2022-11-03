. Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Новогодние праздники предложили продлить для части россиян

Новогодние праздники предложили продлить для части россиян

Новогодние праздники предложили продлить для части россиянВ РФ предложили продлить новогодние праздники для жен мобилизованных с детьми до 14 лет

Предновогоднюю неделю — с 26 по 30 декабря — для части россиян предложили сделать выходной. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.

Речь о женах мобилизованных, у которых есть дети до 14 лет. Орлов отметил, что нагрузка на женщин, мужья которых были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, увеличилась после призыва. Теперь они должны все бытовые вопросы решать самостоятельно.

Соответствующее письмо с этим предложением Орлов написал на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам министра обороны Сергей Шойгу, в ряды Вооруженных сил страны были призваны 300 тысяч человек.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
Названа причина изменения позиции Шольца к России
Названа причина изменения позиции Шольца к России
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы
Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы
Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" вышел 20 лет назад: архивные кадры (19 фото)
Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" вышел 20 лет назад:
Microsoft Store получает интегрированные в Xbox уведомления
Microsoft Store получает интегрированные в Xbox уведомления
В США заявили о каскадном эффекте последствий поражения США в войне с Китаем
В США заявили о каскадном эффекте последствий поражения США в войне с
Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ
Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и
Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и удобрений
Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и
Что нужно делать и как просить Черного Водяного Кролика исполнить заветное желание: советы астролога на 2023 год
Что нужно делать и как просить Черного Водяного Кролика исполнить

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Умерла актриса Светлана Спиридонова
Умерла актриса Светлана Спиридонова

Еще по теме

Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации
В Москве закрывают мобилизационные пункты
Российского вице-губернатора мобилизовали в район СВО
Шойгу объяснил перенос осеннего призыва в России на месяц