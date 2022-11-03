. Ольга Бузова не жалеет денег на пластику

Эксперт рассказал, сколько денег тратить ведущая и певица Ольга Бузова на поддержание красоты. По мнению хирурга, теледива потратила на пластику более 650 тысяч рублей. Пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал внешность Ольги Бузовой. По мнению эксперта, поющая ведущая не раз прибегала к услугам его коллег. Специалист предположил, что на старте карьеры звезда делала ринопластику. Стоимость коррекции носа начинается от 250 тысяч рублей.Также Ольга могла удалить комки Биша и скорректировать слизистую. Цена на такую процедуру стартует от 100 тысяч рублей. Помимо этого, Бузова регулярно увеличивает губы филерами (от 10 до 40 тысяч рублей), делает лазерные шлифовки и, возможно, RF-лифтинг. Минимальная цена последних процедур составляет около 125 тысяч рублей, сообщает Telegram-канала «Звездач».