. Песков раскрыл детали общения властей с производителями военной экипировки

Вадим Карасев

Песков: диалог с производителями экипировки для войск идет по линии Минпромторга и кабмина

Диалог с производителями экипировки для вооруженных сил идет по линии Минпромторга и координационного совета правительства. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, стоит ли в планах президента Владимира Путина встреча с самими производителями.

2 ноября Путин указал, что мнение солдат Вооруженных сил (ВС) России, использующих различную экипировку, должно учитываться по каждому элементу. «Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы. Даже те, которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными», — объяснил глава государства.

В свою очередь, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что сейчас и все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Он пообещал, что «мобилизованный без экипировки и защиты на передовую отправлен не будет».