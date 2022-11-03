. Playground Games: про сроки выхода нового DLC для Forza Horizon 5

Вадим Карасев





Летом этого года состоялся релиз первого дополнения для Forza Horizon 5 по Hot Wheels. Как и дополнение по Hot Wheels для Forza Horizon 3, версия для Forza Horizon 5 была воспринята хорошо игровым сообществом, но многие игроки хотят видеть в DLC для легендарной гоночной аркады нечто новое.

Студия Playground Games обещала выпустить еще, как минимум, одно крупное DLC для Forza Horizon 5. Сегодня разработчики дали комментарий о том, как идет разработка этого дополнения. Детали стоит ждать в начале 2023 года, как и само дополнение:

Мы усердно работаем над вторым дополнением для Forza Horizon 5. Вы можете ожидать его появление в начале 2023 года. У нас будет чем поделиться после того, как мы вступим в новый год.

Напомним, что разработчики Forza Horizon 5 продолжают активно поддерживать проект — недавно игра получила обновление к 10-летию серии.