. По мнению Кадони, Горина и Архипова — лицемерами

Вадим Карасев

События на Поляне набирают обороты. В начале Катя Горина поругалась с Сергеем Сичкарем и его возлюбленной из-за проживания в шале, после этого она решила подставить своих конкурентов, чтобы задержаться в немного на ещё одну неделю, а спустя время ей удалось выставить из комнаты Сичкаря и Шимасюк. А ведь пара тем временем успела все привести в порядок и поменять матрас, который испортил пес Лео. В итоге Влад Кадони начал считать, что Горина и Архипов — очень подлые и лицемерные люди. По его мнению, юная Катерина для достижения своей цели сделает что угодно и для неё совершенно не важно мнение коллектива.А сама Горина счастлива. Ей понравилось в роли стервы и провокаторши на проекте. По её мнению, Данил Хаванов и Саша Ирикова — всего лишь «соплюшки», ведь у них пока недостаточно опыта нахождения на Дом-2, а также отсутствуют приятели среди участников телешоу. Они лишь новенькие, и, по мнению Гориной, пока что пустое место на проекте.Сейчас в новых участников минимальные шансы действительно завести семью и выбить себе отдельную комнату. В конце концов, решить эту неприятную ситуацию с комнатами до сих пор не удалось.