. По мнению Салибекова, Колисниченко украла у него 350 000 рублей
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По мнению Салибекова, Колисниченко украла у него 350 000 рублей

По мнению Салибекова, Колисниченко украла у него 350 000 рублей
И снова Юлия Колисниченко вынуждена была побывать в полиции из-за Тиграна Салибекова, который обвинил её в краже крупной суммы денег. Юлия Колисниченко в очередной раз позорится, делясь с подписчиками, как она угодила в отделение полиции, где вынуждена была писать объяснительную из-за обвинения в воровстве. Салибеков написал заявление на Колисниченко. По его словам, она украла матраса, где у него лежало 350 000 рублей.
В начале бывшая избранница Салибекова не обращала внимания на этот матрас. Она лишь решила забрать кровать и прочую мебель, которую приобретала сама по бартеру. Более того, женщина однажды даже заявила, что обдерет стены и ламинат на полу, если Тигран не перестанет писать на неё заявления в полицию.

Сложившуюся ситуацию фанаты обсуждали в телеграм-канале Тиграна. В итоге одна из поклонниц просто вспомнила или неудачно пошутила, заявив, что у мужчины в матрасе лежит крупная сумма денег. Якобы, он их откладывал, желая взять ипотеку и приобрести новую квартиру. А Колесникова в итоге отправилась в квартиру, пока Тигран был на Дом-2, и украла злосчастный матрас. Как думаете, правда или это очередной повод для разборок?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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