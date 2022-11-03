. Подборка самых запоминающихся барменов в кинематографе (12 фото)

Вадим Карасев

Бармен - это непросто человек, разливающий напитки и коктейли за стойкой. Помимо этого, он является квалифицированным психологом и философом, саркастичным хохмачом, а также отличным информатором, который знает все сплетни и слухи в городе. А если кто-то начнет буянить в баре или угрожать ему, то бармен мигом достанет из-под стойки дробовик или бейсбольную биту. Всем этим клише бармены обязаны кинематографу, где данная профессия всегда особенно выделялась. Давай же поглядим, какие бармены более всего запомнились зрителям. Если кого-то из крутых кино-барменов тут не хватает, то напомните о нем в комментариях!Бармен Ллойд из фильма «Сияние» (1980)Исполнитель роли: Джо Тёркел.Регулятор из фильма «От заката до рассвета» (1996)Исполнитель роли: Дэнни Трехо.Саша из фильма «Касабланка» (1942)Исполнитель роли: Леонид Кински.Брайан Флэнеган и Даг Кохлин из фильма «Коктейль» (1988)Исполнители роли: Том Круз и Брайан Браун.Артур из фильма «Пассажиры» (2016)Исполнитель роли: Майкл Шин.Ник из фильма «Эта замечательная жизнь» (1946)Исполнитель роли: Шелдон Леонард.Безымянный бармен из фильма «Отчаянный» (1995)Исполнитель роли: Чич Марин.Эрик из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)Исполнитель роли: Кристиан Беркель.Безымянный бармен из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)Исполнитель роли: да, вновь Дэнни Трехо.Вухер из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)Исполнитель роли: Тед Бернетт.Том Шорр из фильма «После работы» (1985)Исполнитель роли: Джон Хёрд.Бармен из фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1989)Способен одновременно обслуживать до 10 посетителей!