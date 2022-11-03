Подборка самых запоминающихся барменов в кинематографе (12 фото)
Сегодня, 00:30 Вадим Карасев
Бармен - это непросто человек, разливающий напитки и коктейли за стойкой. Помимо этого, он является квалифицированным психологом и философом, саркастичным хохмачом, а также отличным информатором, который знает все сплетни и слухи в городе. А если кто-то начнет буянить в баре или угрожать ему, то бармен мигом достанет из-под стойки дробовик или бейсбольную биту. Всем этим клише бармены обязаны кинематографу, где данная профессия всегда особенно выделялась. Давай же поглядим, какие бармены более всего запомнились зрителям. Если кого-то из крутых кино-барменов тут не хватает, то напомните о нем в комментариях!
Бармен Ллойд из фильма «Сияние» (1980)
Исполнитель роли: Джо Тёркел.
Регулятор из фильма «От заката до рассвета» (1996)
Исполнитель роли: Дэнни Трехо.
Саша из фильма «Касабланка» (1942)
Исполнитель роли: Леонид Кински.
Брайан Флэнеган и Даг Кохлин из фильма «Коктейль» (1988)
Исполнители роли: Том Круз и Брайан Браун.
Артур из фильма «Пассажиры» (2016)
Исполнитель роли: Майкл Шин.
Ник из фильма «Эта замечательная жизнь» (1946)
Исполнитель роли: Шелдон Леонард.
Безымянный бармен из фильма «Отчаянный» (1995)
Исполнитель роли: Чич Марин.
Эрик из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)
Исполнитель роли: Кристиан Беркель.
Безымянный бармен из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)
Исполнитель роли: да, вновь Дэнни Трехо.
Вухер из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
Исполнитель роли: Тед Бернетт.
Том Шорр из фильма «После работы» (1985)
Исполнитель роли: Джон Хёрд.
Бармен из фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1989)
Способен одновременно обслуживать до 10 посетителей!
Бармен Ллойд из фильма «Сияние» (1980)
Исполнитель роли: Джо Тёркел.
Регулятор из фильма «От заката до рассвета» (1996)
Исполнитель роли: Дэнни Трехо.
Саша из фильма «Касабланка» (1942)
Исполнитель роли: Леонид Кински.
Брайан Флэнеган и Даг Кохлин из фильма «Коктейль» (1988)
Исполнители роли: Том Круз и Брайан Браун.
Артур из фильма «Пассажиры» (2016)
Исполнитель роли: Майкл Шин.
Ник из фильма «Эта замечательная жизнь» (1946)
Исполнитель роли: Шелдон Леонард.
Безымянный бармен из фильма «Отчаянный» (1995)
Исполнитель роли: Чич Марин.
Эрик из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)
Исполнитель роли: Кристиан Беркель.
Безымянный бармен из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)
Исполнитель роли: да, вновь Дэнни Трехо.
Вухер из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
Исполнитель роли: Тед Бернетт.
Том Шорр из фильма «После работы» (1985)
Исполнитель роли: Джон Хёрд.
Бармен из фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1989)
Способен одновременно обслуживать до 10 посетителей!
По материалам: триникси