. Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины АваковаЭкс-глава МВД Украины Аваков предрек украинцам тяжелую зиму в беседе с Вованом и Лексусом

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили экс-главе МВД Украины Арсену Авакову от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. В беседе с ними бывший украинский министр рассказал о коррупции на Украине. Запись розыгрыша появилась в четверг, 3 ноября, в Telegram-канале пранкеров.

«Она тлеет, и многие факты возмущают. И, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить, то есть это будет выползать и это будет дискредитировать власть. И администрации [президента Украины Владимира] Зеленского будет очень тяжело в этой связи», — описал он ситуацию с коррупцией в республике.

Кроме того, Аваков назвал сложной текущую ситуацию на Украине, в том числе из-за грядущей тяжелой зимы. Ухудшат нынешнее положение проблемы с отоплением и электричеством, предрек он. По словам Авакова, на фоне проблем в стране придется ограничить внутренние свободы. Он также признал, что на Украине «во всех своих проявлениях» установилась монополия власти, а из-за нестабильной экономической ситуации и практически полного отсутствия внутренних поступлений военнослужащим задерживают заработную плату.

В ответ на просьбу прокомментировать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Аваков заявил, что украинское общество это не волнует. «Общество приняло для себя решение, что нам все равно», — сказал он.

Вован и Лексус ранее уже разыгрывали бывших и действующих украинских политиков. Так, 13 октября они опубликовали запись разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который признался в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгороде. Бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в записи, опубликованной 5 октября, призналась в намеренном распространении многочисленных фейков о Российской армии по просьбе разведки.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Бонги из стекла от Weed Star
Бонги из стекла от Weed Star
ЧП: Мужчина расчленил жену и выбросил ее части тела с балкона
ЧП: Мужчина расчленил жену и выбросил ее части тела с балкона
Николай Басков не сдержал слезы, говоря о похоронах
Николай Басков не сдержал слезы, говоря о похоронах
Сын Александра Маршала завел роман с молодой певицей
Сын Александра Маршала завел роман с молодой певицей
Гарика Харламова выгнали из Comedy Club
Гарика Харламова выгнали из Comedy Club
Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу, 5 ноября 2022 года: сильные поминальные молитвы, обычаи и традиции
Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу, 5 ноября 2022
2 игры подтвердили к выходу в Game Pass на Paris Games Week 2022
2 игры подтвердили к выходу в Game Pass на Paris Games Week 2022
Как живет Алиса Аршавина
Как живет Алиса Аршавина
У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания с Путиным
У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова
Танец на пределе возможностей
Танец на пределе возможностей
Ставропольские врачи создали новый мединструмент для операций на артериях сердца
Ставропольские врачи создали новый мединструмент для операций на

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Как привлечь внимание пассажиров в самолете
Как привлечь внимание пассажиров в самолете

Еще по теме

Пранкеры узнали у Порошенко о его планах судить Саакашвили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли глав WADA и USADA
Лексус и Вован рассказали о розыгрыше «нетрезвого» Порошенко в Новый год
Вован и Лексус разыграли Стивена Кинга от имени Зеленского